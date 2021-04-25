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سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأحد 25 ابريل 2021.

سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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