السجن 15 عاما لمتهمين لشروعهما في قتل سائق بالشرقية





قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم بمعاقبة متهين بالسجن 15 عاما لكل منهما بتهمة الشروع في قتل سائق بسبب خلافات بينهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي أحمد رجب ووائل عمر الشحات ومحمد مصطفى السيد وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية رقم 2393 لسنة 2020 والمقيدة برقم 1605 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منشأة أبو عمر باتهام كل من "أسامة. أ. ف" و"حسن. ف. ف. ع "بالشروع في قتل المجني عليه" عبدالرحمن. أ. ي"20 عاما سائق ومقيم بمنشآة أبو عمر عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه وأعدا لذلك الغرض اسلحة بيضاء "سكينة" وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتي قيده الأول مرددا عبارة " خلص عليه عشان میشتمش اسياده - فضربة الثاني بواسطة سلاحا أبيضا ((

سكين)) استقرت بالرقبة. وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.



وبسؤال المجني عليه أفاد أنه على إثر خلافات بينه والمتهمين فوجئ باستيقاف المتهمين له وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وطعنة بالسكين وردد أحدهم عبارة خلص عليه عشان ميشتمش اسيادة.



وتحرر محض بالواقعة 'أخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق يق التي أصدرت حكمها المتقدم.