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خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق خضع لأشعة أثبتت سلامته من إصابة العضلة الخلفية.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن بانون شعر بثقل في العضلة الخلفية في نهاية لقاء سموحة بالدوري وفضل الجهاز الفني راحته.

وأوضح أن بانون جاهز لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري بعد غد الثلاثاء بعد الاطمئنان عليه.

وأكد أن المدافع أيمن اشرف حصل على حقنة لعلاج خشونة الركبة موضحا أن هذه الحقنة تستلزم الحصول على راحة لمدة ٣ أو ٤ أيام.

وأشار إلى أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي سيعود المران الجماعي في الاسبوع الثاني خلال شهر مايو المقبل بنسبة كبيرة.

وأثنى عبد الحفيظ على مردود اللاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا مؤكدا أن الفرص في الأهلي لا تأتي إلا في هذه الظروف سواء غيابات أو إصابات.

وأوضح أن كوكا أظهر امتلاكه شخصية قوية وقدم أداء جيدا بدون رهبة.

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