وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية للعام المالي 21/2022

تلقى بعد قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.

وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، وهى الوثيقة التي تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19.