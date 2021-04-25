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وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية للعام المالي 21/2022

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
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تلقى بعد قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.
 
وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، وهى الوثيقة التي تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19.
 
وتتناول الدكتورة هالة السعيدِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، والاستثمارات المستهدفة للقطاعات المختلفة بعام الخطة.

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