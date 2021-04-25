قرار جمهوري للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمى "جامعة المستقبل".



ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد



وكانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.



وجاء في القرار، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.