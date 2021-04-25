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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي اتلتيكو مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أتلتيك بيلباو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي اتلتيكو مدريد ينفرد بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

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