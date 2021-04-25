أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 32 مليونًا

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكينز، اليوم الأحد، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 32 مليون حالة.

ووصل إجمالي إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، إلى 32 مليونًا و40 ألفًا و606 حالات بعد تسجيل 54 ألفًا و231 حالة إصابة جديدة، أما إجمالي الوفيات فبلغ 571 ألفاً و910 حالات بعد تسجيل 801 حالة جديدة.

وكانت كاليفورنيا، تعد الولاية الأكثر تضرراً من الجائحة في الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، بإجمالي 61 ألفاً و440 وفاة، تليها نيويورك بـ51 ألفاً و951.