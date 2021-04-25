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مباحث التموين تضبط 1279 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1279) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2 طن "كبدة مجمدة - برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (1،1 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.


ضبط (50 طن "زيت طعام معبأة داخل خزانات" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" – 25800 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى ) وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (40٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى – 10 طن ملح "سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (36 طن "ملح طعام"غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية – 3 ماكينة طحن وتغليف "أدوات إنتاج") تمهيدًا لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لطحن وتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.


ضبط أيضا (8،9 طن "زيت طعام - مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر) تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق، لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (6،45 طن "خل طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 2400 عبوة "خل طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى")، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة خل الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لإستيلائه على 593،957 ألف جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.


ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (20 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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