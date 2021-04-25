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انتصار السيسي في ذكرى تحرير سيناء: تحية تقدير للقوات المسلحة التي بددت الأوهام

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكتبت السيدة انتصار السيسي علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم. وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".

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