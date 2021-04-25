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موعد مباراة آرسنال وفياريال في بطولة الدوري الأوروبي
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:59 م
حسام مجدي
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يستعد فريق آرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني يوم الخميس المقبل 29 أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.
وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
يذكر أن فريق أرسنال كان قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق سلافيا براج.
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