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الأهلي يرد على إمكانية رحيل موسيماني

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:04 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملتزم بعقده ولم يتحدث مع أحد من قريب أو بعيد بشأن الرحيل.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن كل ما يعلمه جيدا أن موسيماني ملتزم يعقده ولم يتحدث مع أحد بشأن رحيله ولم يتم طرح الأمر.

وأوضح أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا مؤكدا أن الأهم أن يكون الفريق في حالته يوم المباراة 

وأشار إلى أن النظر في أي عروض تخص رحيل أي لاعب يتم نهاية الموسم مؤكدا أن تلقي عروض أمر جيد وليس سيئا للفريق.

وأكد أن الحديث عن صفقات جديدة أمر سابق لأوانه خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة في الفترة القادمة.

ووجه عبد الحفيظ التهنئة لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بمناسبة التتويج بلقب كأس مصر موضحا أنه يسعد بأي بطولة يحققها كيان الأهلي.

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موسيماني رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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