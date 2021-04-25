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حلمي بكر يكشف سر تسمية عبدالحليم حافظ منزله في الزمالك بـ"المنور"

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف الموسيقار حلمي بكر، سر إطلاق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ لقب "المنور" على منزله في منطقة الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يسكن بجواره ونجاة والموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب: "كان بيجي بالليل يلاقي كل الجيش ده بالليل، فكان بيقول إنه بيروح المنور من كتر الناس الموجودة في البيت".

وأضاف بكر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة" الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أنه لحن للعندليب الراحل أغنية "ليلة قمر": "رحت له البيت، واداني كلمات ومطلب مني ألحنها، وأخدت الكلام ودخلت وطلعت ولما سمعته قال لي لحقت؟! وفي الأستديو عبدالحليم كان بيغني ويرقص على الأغنية رغم إنه كان تعبان".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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