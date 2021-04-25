25 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي خلال فبراير

حققت المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الماضي فائضا بالميزان التجاري للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 22.1% وبزيادة تعادل 4.6 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.





وسجلت المملكة فائضاً بتجاراتها الخارجية؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، بقيمة 25.41 مليار ريال، مقابل 20.8 مليار ريال في شهر فبراير من عام 2020.





ووصل إجمالي قيمة التجارة السلعية للمملكة في شهر فبراير2021 نحو 106.15 مليار ريال، مقابل 106.89 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بانخفاض طفيف 0.7%.





وارتفعت صادرات السعودية السلعية في فبرايربنسبة 3% على أساس سنوي؛ بدعم من نمو الصادرات غير البترولية.





وبلغت قيمة صادرات المملكة 65.8 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2020، على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 700 مليون ريال أو ما يعادل نسبته 1.4% على أساس سنوي.





فيما، انخفضت صادرات السعودية السلعية بنسبة 8.6% وبما يعادل 6.2 مليار ريال عن شهر يناير2021.





وفي المقابل، سجلت المملكة نمواً بالصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 16.2% على أساس سنوي، مسجلة 18.6 مليار ريال، مقابل 16 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.





وكانت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما أهم صادرات المملكة غير النفطية في شهر فبرايرالماضي بزيادة بلغت 39.1% وبمقدار 1.8 مليار ريال، علماً بأنها تشكل 34% من إجمالي الصادرات غير البترولية.





وتراجعت الصادرات غير البترولية 1.5% عن الشهر السابق، وبانخفاض قيمته 300 مليون ريال.





وكانت الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية خلال فبراير حيث تصدرت الوجهات المستقبلة لصادرات المملكة بقيمة 10.6 مليار ريال، تلتها اليابان والهند بقيمة 7.7 مليار ريال و5.5 مليار ريال على التوالي.





وعلى مستوى الواردات، قلصت المملكة فاتورة السلع الواردة إليها خلال شهر فبراير2021 بنسبة 6.2% وبمقدار 2.7 مليار ريال على أساس سنوي.





وانخفضت قيمة واردات المملكة إلى 40.4 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال في شهر فبراير من عام 2021؛ نتيجة لانخفاض أسعار السلع ولاسيما معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 27.8%، والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 18.3%.





وهبطت فاتورة واردات السعودية بنسبة 15.8% خلال شهر فبراير وبما يعادل 7.6 مليار ريال عن شهر يناير الماضي.



