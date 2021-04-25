مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

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مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو، كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، وذلك يوميًا من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك أتي تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 حيث تنص المادة (6) منه على الآتي:

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التي قامت بتوفيق أوضاعها.

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