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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حافظ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على تصدره ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات الجولة الـ32، رغم فشله في تسجيل أي هدف خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة الترتيب برصيد 25 هدفاً، ويليه البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بـ21 هدفاً.

وفي هذا الجدول يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ32:

1. كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 25 هدفاً.
2. روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 21 هدفاً.
3. لويس مورييل (أتلانتا) 18 هدفاً.
4. لورينزو إنسيني (نابولي) 17 هدفاً.
5. تشييرو إيموبيلي (لاتسيو) 17 هدفاً.
6. سيمون توانكو (كروتوني) 17 هدفاً.
7. دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 16 هدفاً.
8. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 15 هدفاً.
9. زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 15 هدفاً.
10. جواو بيدرو (كالياري) 14 هدفاً.


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