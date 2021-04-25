الأهلي: لم نطلب تأجيل القمة.. واتحاد الكرة يصدر نغمة "هذا هو الحل الوحيد"

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه لم يطلب من الأساس تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك المقرر يوم ١٠ مايو المقبل بالدوري الممتاز.





وقال عبد الحفيظ عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن ناديه ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة طالب فقط خلاله بترحيل مواعيد بعض مباريات الدوري وليس تأجيلها فليس من المنطقي أن يخوض الفريق مباراة كل ٣ أيام.





وأضاف: " الأهلي لم يطلب تأجيل لقاء بعينه وطلب فقط ترحيل المواعيد فلا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه يخوض ١٠ مباريات في غضون ٣٠ يوما".





وأكد أن الأهلي طرح خلال اجتماعه مع مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة حلا لهذه الأزمة بإقامة لقاء النصر في كأس مصر قبل مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا ولم يتم النظر للأمر.





وأوضح أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على خطاب الأهلي بشأن ترحيل مواعيد مبارياته لمدة يوم للحصول على قسط مناسب من الراحة.





وأضاف: " يبدو أن هناك رغبة أن نخوض هذه الكمية من المباريات في وقت قصير للغاية ونلعب تحت هذا الضغط".





وتابع" اتحدى أن يكون فريق في العالم يلعب مبارياته كل ٣ أيام. ريال مدريد يلعب السبت في اسبانيا وليس الأحد لأنه سيلعب في انجلترا خلال نفس الأسبوع".





وأشار إلى أن اتحاد الكرة يقوم بتصدير نغمة أن هذا هو الحل الوحيد من أجل استكمال الدوري قائلا : " ما الأزمة أن نلعب السبت ثم الاربعاء ثم السبت ومنح الفريق راحة يوم اضافي مثلا؟"



