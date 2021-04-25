Advertisements

الأهلي: لم نطلب تأجيل القمة.. واتحاد الكرة يصدر نغمة "هذا هو الحل الوحيد"

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:21 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي  أن ناديه لم يطلب من الأساس تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك المقرر يوم ١٠ مايو المقبل بالدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن ناديه ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة طالب فقط خلاله بترحيل مواعيد بعض مباريات الدوري وليس تأجيلها فليس من المنطقي أن يخوض الفريق مباراة كل ٣ أيام.

وأضاف: " الأهلي لم يطلب تأجيل لقاء بعينه وطلب فقط ترحيل المواعيد فلا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه يخوض ١٠ مباريات في غضون ٣٠ يوما".

وأكد أن الأهلي طرح خلال اجتماعه مع مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة حلا لهذه الأزمة بإقامة لقاء النصر في كأس مصر قبل مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا ولم يتم النظر للأمر.

وأوضح أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على خطاب الأهلي بشأن ترحيل مواعيد مبارياته لمدة يوم للحصول على قسط مناسب من الراحة.

وأضاف: " يبدو أن هناك رغبة أن نخوض هذه الكمية من المباريات في وقت قصير للغاية ونلعب تحت هذا الضغط".

وتابع" اتحدى أن يكون فريق في العالم يلعب مبارياته كل ٣ أيام. ريال مدريد يلعب السبت في  اسبانيا وليس الأحد لأنه سيلعب في انجلترا خلال نفس الأسبوع".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يقوم بتصدير نغمة أن هذا هو الحل الوحيد من أجل استكمال الدوري قائلا : " ما الأزمة أن نلعب السبت ثم الاربعاء ثم السبت ومنح الفريق راحة يوم اضافي مثلا؟"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 21 ساعة

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة حسام البدري مدرب منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ ساعة و 26 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 20 ساعة

لظروف خاصة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

12:53 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى