Advertisements

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى لمرضى كورونا بالعراق إلى 82 قتيلًا

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:18 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات العرقية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

 

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى كورونا فيروس كورونا حريق بغداد العراق

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

لظروف خاصة.. استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ حوالي 4 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 20 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة حسام البدري مدرب منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بانفجار شمال شرق ديالي بالعراق

مقتل مواطن عراقي بانفجار قنبلة في محافظة ديالى

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم "السنك والخلاني" بالعراق إلى 24 قتيلا

حريق جديد في مرفأ بيروت.. اعرف القصة الكاملة

ارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين في بغداد إلى 25 قتيلًا وأكثر من 65 جريحًا

العراق يعلن الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

12:53 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى