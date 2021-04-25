ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى لمرضى كورونا بالعراق إلى 82 قتيلًا

أعلنت السلطات العرقية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.