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بعد اختفائه يومين.. فارس الأندلسي يظهر لدى الشرطة في أولاد الغول

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد تساؤل الجمهور عن سر اختفاء شخصية يوسف (فارس الأندلسي) وجدته عائلته في قسم الشرطة بعدما تشاجر مع صديق المغنية الشهيرة في منزلها وأدعى صديقها أن يوسف حاول قتله.

وفوجئ يوسف بأن المغنية الشهيرة شهدت لصالح صديقها مع أوقعه في مشكلة كبيرة لم ينقذه منها سوى والده الذي يبدي غضبه من تصرفات يوسف والتي تسببت في دخوله في مشاكل، في الوقت الذي يرفض فيه يوسف الإجابة حول مكان اختفاؤه باعتباره لم يعد صغيراً وأن يتوقف عن محاسبته.
يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعاً محتدماً طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.

يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.
فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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