ليفربول يقترب من الإعلان عن أول صفقاته الصيفية

بات مسئولو ليفربول الإنجليزي بصدد الإعلان عن صفقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط دفاع الفريق، بعد الإصابات التي ضربت هذا المركز منذ بداية الموسم الحالي.





ويعاني ليفربول منذ بداية الموسم الحالي من كثرة الغيابات في الفريق خاصة في خط الدفاع، بعد تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لإصابات أبعدتهما طويلًا عن الملاعب.





وأصبح ليفربول قريبًا من التعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج، بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.





وأوضحت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 35 مليون يورو، بدلاً من الدخول في مفاوضات مع لايبزيج.



