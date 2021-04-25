Advertisements

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:01 م
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع نجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس يخطط لضم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة: ينوي يوفنتوس استغلال اقتراب عقد ديمبلي من نهايته، للحصول على خدماته مجانًا، وبالفعل بدأو في فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعب.

وينتهي عقد عثمان مع البارسا في صيف عام 2022، ويرغب النادي الكتالوني في تجديد عقد الفرنسي، لكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق حتى الآن.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قالت إنه في حال عدم تجديد عقد ديمبلي، سيعمل برشلونة على بيع اللاعب الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو في الصيف القادم حتي لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس عثمان ديمبلي برشلونة

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعة و 9 دقيقة

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

منذ 40 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

منذ 34 دقيقة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمته مع موسيماني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعة و نصف

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

اخبار برشلونة - البارسا يغازل نجم دفاع يوفنتوس

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

نابولي يغازل نجم برشلونة

نجم برشلونة يرفض عرض يوفنتوس

نجم يوفنتوس في برشلونة

خطة جديدة من برشلونة لضم نجم يوفنتوس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى