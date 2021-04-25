يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع نجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس يخطط لضم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأشارت الصحيفة: ينوي يوفنتوس استغلال اقتراب عقد ديمبلي من نهايته، للحصول على خدماته مجانًا، وبالفعل بدأو في فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعب.





وينتهي عقد عثمان مع البارسا في صيف عام 2022، ويرغب النادي الكتالوني في تجديد عقد الفرنسي، لكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق حتى الآن.





وكانت بعض التقارير الصحفية، قالت إنه في حال عدم تجديد عقد ديمبلي، سيعمل برشلونة على بيع اللاعب الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو في الصيف القادم حتي لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم المقبل.



