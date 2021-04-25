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منال محيي الدين بقبة الغوري..السيرة الهلالية بالسحيمي

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

ويقام في التاسعة مساء الثلاثاء 27 ابريل ( 15 رمضان) ، بقية الغوري " بشارع الأزهر" حفل الفنانة منال محيي الدين وفرقتها" أنامل شرقية" ، وتقدم مجموعة من أعمال أشهر الملحنين منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، بليغ حمدي، سيد درويش، منها: " عزيزة"، "نسم علينا الهوي"، "ميس الريم" ، " يا مامة بيضاء" ، كوكتيل لأشهر اغاني اسمهان، وليلي مراد، ميدلي للموسيقي التصويرية لأفلام المهاجر، المصير، عروس النيل.

وببيت السحيمي " بشارع المعز، تستمر السيرة الهلالية ويقدمها عزت السوهاجي، كما تستمر عروض اوبريت الليلة الكبيرة بمركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، وبقصر الأمير طاز" بشارع المعز تقدم مدرسة الإنشاد الديني عروضها ، وبمركز ابداع الطفل " ببيت العيني" تقام ورشة كاريكاتير بعنوان " لعب وكاريكاتير ويقدمها خالد الصفتي

وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، يقام حفل الشيخ ايهاب يونس ويقدم مجموعة من روائع الابتهالات الدينية منها: أنشودة " المسك فاح"، " هليت يا شهر النور"، " ادركنا يا الله"، "رمضان يا سيدنا"، انشودة " يا مالك القادري".

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