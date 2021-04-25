منال محيي الدين بقبة الغوري..السيرة الهلالية بالسحيمي



ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.



ويقام في التاسعة مساء الثلاثاء 27 ابريل ( 15 رمضان) ، بقية الغوري " بشارع الأزهر" حفل الفنانة منال محيي الدين وفرقتها" أنامل شرقية" ، وتقدم مجموعة من أعمال أشهر الملحنين منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، بليغ حمدي، سيد درويش، منها: " عزيزة"، "نسم علينا الهوي"، "ميس الريم" ، " يا مامة بيضاء" ، كوكتيل لأشهر اغاني اسمهان، وليلي مراد، ميدلي للموسيقي التصويرية لأفلام المهاجر، المصير، عروس النيل.



وببيت السحيمي " بشارع المعز، تستمر السيرة الهلالية ويقدمها عزت السوهاجي، كما تستمر عروض اوبريت الليلة الكبيرة بمركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، وبقصر الأمير طاز" بشارع المعز تقدم مدرسة الإنشاد الديني عروضها ، وبمركز ابداع الطفل " ببيت العيني" تقام ورشة كاريكاتير بعنوان " لعب وكاريكاتير ويقدمها خالد الصفتي



وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، يقام حفل الشيخ ايهاب يونس ويقدم مجموعة من روائع الابتهالات الدينية منها: أنشودة " المسك فاح"، " هليت يا شهر النور"، " ادركنا يا الله"، "رمضان يا سيدنا"، انشودة " يا مالك القادري".



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