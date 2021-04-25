مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي والقناة الناقلة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجمة منى زكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن

يتم عرض المسلسل عبر dmc يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.





أبطال مسلسل لعبة نيوتن