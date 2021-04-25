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محافظ شمال سيناء: السيسي قال لي "هسلمك العريش تسليم مفتاح" (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية خاصة لمحافظة شمال سيناء وخاصة العريش.

وكشف "شوشة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال له أثناء أحد لقاءاتهم نصا: "كل طلباتك ستجاب.. وهسلمك مدينة العريش تسليم مفتاح"، مؤكدا أن هناك إصرار على تنمية سيناء.

وأشار إلى أنهم يعملون على عدد من المحاور المرورية بمحافظة شمال سيناء، منوها بأن كل حركة التطوير التي تجرى في قناة السويس، وشرق وغرب القناة تصب في خدمة المواطنين في شمال سيناء، والعريش على وجه الخصوص.

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".

وكتب "السيسي"، في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات".

وأضاف، "فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".

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محافظات تحرير سيناء الفجر العريش السيسي

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