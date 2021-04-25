حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمته مع موسيماني

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن حقيقة رغبة محمود عبدالمنعم كهربا في الرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن كهربا يرغب بقوة في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ولا توجد لديه نية للرحيل في الموسم القادم.





وأكد المصدر، أن أزمة كهربا مع موسيماني انتهت مجرد انتهاء مدة العقوبة، مستدلا بمشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي أمام إنبي أمس السبت.





وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



