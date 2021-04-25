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"صاحب مقام " على المسرح العائم ..الثلاثاء

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى الجديد "صاحب مقام " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل فى تمام الساعة العاشرة مساء ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ ابريل الموافق ١٥ رمضان الجارى،حيث يستمر العرض يوميا حتى يوم ٢٨ رمضان .

يذكر أن العرض حكي و غنا وانشاد و يقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس مار جرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.


"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي
يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، محمود الزيات ، هبة قناوي ، عادل رأفت، محمد عبد الوهاب، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد سمير عزمي ،وإخراج عادل حسان.

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