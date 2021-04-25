موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره أوساسونا، يوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين ريال مدريد وأوساسونا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعادل ريال مدريد بالأمس مع ريال بيتيس، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو.





ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة.



