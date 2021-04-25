الزمالك يبحث إعارة مهاجم الفريق





يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إعارة أسامة فيصل المهاجم الشاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الزمالك يدرس إعارة فيصل في الصيف

من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رأيه بشأن أسامة فيصل مهاجم الأبيض الشاب حيث فضل مدرب القلعة البيضاء إعارته في سوق الانتقالات المقبل.





ويريد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن يتم إعارة أسامة فيصل لكي يكتسب الخبرات المطلوبة، كما حدث مع مصطفى محمد.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين المقبل.



