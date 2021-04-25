موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
الأحد 25/أبريل/2021 - 02:42 م
غدير أحمد
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره روما الإيطالي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وروما على قناة بي أن سبورت 1 المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصعد الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة غرناطة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.
بينما تواجد الفريق الإيطالي في الدور ذاته بعد إقصائه أياكس امستردام الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين في مجموع المباراتين.
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