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موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره روما الإيطالي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وروما على قناة بي أن سبورت 1 المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصعد الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة غرناطة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

بينما تواجد الفريق الإيطالي في الدور ذاته بعد إقصائه أياكس امستردام الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين في مجموع المباراتين.

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