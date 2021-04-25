الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

تنوي إدارة نادي الزمالك في إعادة هيكلة خط الدفاع، في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبيع الثنائي محمود علاء، ومحمد عبدالغني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، إنه في حال تلقي محمود علاء عرضًا خليجيًا، سيرحل في نهاية الموسم الحالي، خاصةً ان نادي أهلي جدة السعودي كان مهتم باللاعب في يناير الماضي، ورفضت الإدارة بسبب فشل ضم مدافع جديد.

بينما محمد عبدالغني تلقي أكثر من عرض في الدوري المصري، واعطت الإدارة الضوء الأخضر لرحيله في نهاية الموسم، وجلب مدافع يمتلك خبرات مميزة.

ويستعد الفارس الابيض لملاقاة البنك الأهلي غدًا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي.



