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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت منذ عدة أيام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من فريق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان.

وسيلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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