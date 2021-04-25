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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل استاد القاهرة مباراة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز ، مساء اليوم الأحد الموافق 2 من الشهر القادم ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري العام .

وتقام المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد في تمام الساعة 9 و النصف على ملعب القاهرة ، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 التابعة لسلسلة قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ في الجولة الماضية ، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لاشئ لكل منهما في الجولة الماضية.

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