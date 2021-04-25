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محافظ شمال سيناء: نستهدف جعل الإقليم "سلة غذاء" لمصر (فيديو)
الأحد 25/أبريل/2021 - 01:52 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنهم يستهدفون جعل سيناء سلة غذاء لمصر، موضحا أنه سيتم افتتاح محطة تحلية مياه بالمحافظة بقدرة 500 متر مكعب يوميا لكي تغطي احتياجات المواطنين.
وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المحافظة تعمل على تنمية المحور الزراعي، موضحا أنهم يعملون على ري 275 ألف فدان أراضي عبر ترعة السلام.
وأضاف أن محطة بحر البقر لمعالجة المياه التي تنتج 5.5 ملايين متر مكعب، والتي ستساعد في زراعة 560 ألف فدان، لافتا إلى أنهم بدأوا المرحلة الأولى من هذا المشروع بمساحة 71 ألف فدان ومعظمهم سيكونوا في وسط سيناء.
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