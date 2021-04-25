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«حزام الحقيقة المخفية».. كتاب جديد لـ «نورهان أحمد الغمري» في معرض القاهرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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صدر حديثًا عن دار نشر ببلومانيا كتاب «حزام الحقيقة المخفية» باللغة الإنجليزية، للكاتبة نورهان أحمد الغمري، المقرر أن تشارك به في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة في نهاية يونيه المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

الكتاب مكون من ٦ قصص، لكل قصة منهم معني مختلف، فيتناول الكتاب قصة «الحب من طرف واحد»، وأخرى تتحدث عن العلاقات البشرية، وحدوث أزمات بين الزوجين بسبب عدم الثقة وسرعة حكم أحدهم على الأخر، بالإضافة لقصة تتناول المفهوم الخطأ للثقة ما بين الأشقاء، وعلاقه الوالد بابنته، هذا إلى جانب قصة عن شكل العنصرية وتأثيرها على الحياة العامة، وأخيرا قصة عن مفهوم البيت.

نورهان أحمد الغمري، كاتبة وروائية مصرية، خريجه آداب إنجليزي، من الجامعة العربية المفتوحة، مقيمة في الكويت، مواليد ١٩٩٦، سبق وشاركت في كتاب جماعي بعنوان «حبات المطر»، وعضو سابق في الـ KDS ( Kuwait development seminar الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت.

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