"مسرح تعليم قوص" يفوز بالمركز الأول بمسابقة الفنون المسرحية على مستوى مدارس قنا

هنأ صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بتعليم قنا، الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، بفوز توجيه التربية المسرحيّة بالإدارة بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الفنون المسرحية بالمرحلتين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والفني.

جاء ذلك أثناء متابعة مدير عام الشؤون التنفيذية صباح اليوم لسير العمل بمجمع الدكتور عبد العزيز القوصي للتعليم الأساسي شرق مدينة قوص جنوب قنا موجها الشكر لتوجيه التربية المسرحية بالإدارة وفريقي الطلاب المشاركين بالمسابقة متمنيا لهم التوفيق بعد تصعيدهما للتصفية على مستوى الجمهورية ممثلين لتعليم قنا.