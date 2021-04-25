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"مسرح تعليم قوص" يفوز بالمركز الأول بمسابقة الفنون المسرحية على مستوى مدارس قنا
الأحد 25/أبريل/2021 - 01:59 م
بسام عبدالحميد
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هنأ صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بتعليم قنا، الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، بفوز توجيه التربية المسرحيّة بالإدارة بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الفنون المسرحية بالمرحلتين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والفني.
جاء ذلك أثناء متابعة مدير عام الشؤون التنفيذية صباح اليوم لسير العمل بمجمع الدكتور عبد العزيز القوصي للتعليم الأساسي شرق مدينة قوص جنوب قنا موجها الشكر لتوجيه التربية المسرحية بالإدارة وفريقي الطلاب المشاركين بالمسابقة متمنيا لهم التوفيق بعد تصعيدهما للتصفية على مستوى الجمهورية ممثلين لتعليم قنا.
كان توجيه التربية المسرحيّة بتعليم قوص قد شارك مارس الماضي بمسابقة الفنون المسرحية بفريقي مدرسة الدكتور عبد العزيز القوصي للتعليم الأساسي والذي قدم مسرحية " عظمة شعب " وفريق التعليم الثانوي والفني بمسرحية " فتح عينك " حيث فاز الفريقين المركز الأول وتم تصعيدهما للتصفية على مستوى الجمهورية تحت اشراف نشأت احمد موجه عام التربة المسرحية ومحمد عبيد موجه أول النشاط إخراج العملين الفنان سيد علي عبد الله والحان محمد عبد النعيم.
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