البابا تواضروس: المعدن المصري قوي ويظهر في الشدائد

هنأ البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بذكرى العاشر من رمضان، قائلا: "ذكرى غالية.. وفاكر نشوة النصر، والإدارة الحكيمة التي كانت متواجدة حينها".





وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المعدن المصري قوي، ويظهر في الشدائد، مضيفا: "نتذكر الشهداء والمصابين، وغلاوة مصر لدينا جميعا"، مؤكدا أن مصر غنية بتاريخها وتراثها وحاضرها.



