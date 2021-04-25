"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، عن مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.





وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إنه سيتم تأهيل عدد من الترع بشرق المنيا بأطوال بلغت 94 ألفا و973 كم، مؤكدة أنه تم تنفيذ 53 ألفا و40 كم حتى الآن بنسبة تنفيذ 55.84%، بينما بلغت إجمالي الأطوال التي سيتم تنفيذها غرب المنيا 212 ألفا و815 كم، مشددة على أنه تم تنفيذ 88 ألفا 438 كم بنسبة تنفيذ 41.55%.



