Advertisements

"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، عن مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إنه سيتم تأهيل عدد من الترع بشرق المنيا بأطوال بلغت 94 ألفا و973 كم، مؤكدة أنه تم تنفيذ 53 ألفا و40 كم حتى الآن بنسبة تنفيذ 55.84%، بينما بلغت إجمالي الأطوال التي سيتم تنفيذها غرب المنيا 212 ألفا و815 كم، مشددة على أنه تم تنفيذ 88 ألفا 438 كم بنسبة تنفيذ 41.55%.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ 58 ألفا و145 كم زمام الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى مؤكدة أنه تم تنفيذ حتى الآن 18 ألفا و064 كم بنسبة تنفيذ 31.06%.
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)
"الري": تأهيل وتبطين عدد من الترع بمحافظة المنيا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري محافظة المنيا تأهيل الترع المنيا الري

أخبار تهمك

20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

منذ 40 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمته مع موسيماني

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 13 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يتلقى لقاح كورونا

منذ 9 دقائق

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

منذ 42 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ383 عملية لتأهيل الترع

الرى تعلن الانتهاء من تأهيل 674.305 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 173 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)

وزارة الري تواصل العمل على للإنتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

بالأرقام.. تعرف على مستجدات المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى