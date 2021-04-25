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مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم انعقاد الجلسة رقم 160 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم 25 أبريل 2021 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية

وفي بداية انعقاد المجلس تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، بالتهنئة للدكتور محمد سعيد أبو الغار، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين سيادته نائبا لرئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، بأن المجلس أحيط علما بالفيديوهات التعليمية والبرامج التدريبية لكليتي (التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة )، وذلك لمشاركتها على منصة إجادة.

وتمت مناقشة المعايير الخاصة بمسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة، وتم إرسالها لعمداء الكليات تمهيدًا لاستيفاء البنود الخاصة بهذا المعيار، تمهيدًا لمشاركة جامعة الفيوم في مسابقة أفضل جامعة مصرية.

كما أحيط المجلس علما بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن الفترة السابقة.
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش معايير مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة (صور)

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بوابة الفجر الفجر

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