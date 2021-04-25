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إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة ووفاة طاقهما

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:05 م
غواصة
غواصة
وكالات
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أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، العثور على الغواصة المفقودة ووفاة طاقهما المكون من 53 شخصًا.

                                          

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن رسميًا غرق الغواصة المفقودة في البلاد في بحر بالي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأشار الرئيس الإندونيسي، إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53، موضحًا أن "الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى"غارقة".

 

وقال الرئيس الإندونيسي: "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة وخاصة لعائلات طاقم الغواصة".

 

وكانت الغواصة KRI Nanggala-402 البالغة من العمر 44 عاما، فقدت يوم الأربعاء أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

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