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20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل مواجهة برشلونة ضد فياريال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة عبر قناة أرينا سبورت على القمر الصناعي يوتلسات عبر الترددات التالية :-

التردد: 11678 – H 30000 .
التردد: 11595 – H 30000 .
التردد: 11512 – H 30000

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 على تردد 11547 مع القنوات التالية :-

RTE Two
SuperSport Maximo 1
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
Sky Sport 2 HD Germany
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Voetbal
M4 Sport HD Hungary
Movistar Liga de Campeones HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
Eleven Sports 1 HD portugal
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
Look Sport+ HD
SuperSport Premier League

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فياريال في الدوري الإسباني برشلونة

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