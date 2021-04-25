20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني





تقام اليوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل مواجهة برشلونة ضد فياريال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة عبر قناة أرينا سبورت على القمر الصناعي يوتلسات عبر الترددات التالية :-





التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

التردد: 11512 – H 30000





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 على تردد 11547 مع القنوات التالية :-





RTE Two

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Sky Sport 2 HD Germany

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Voetbal

M4 Sport HD Hungary

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Look Sport+ HD

SuperSport Premier League