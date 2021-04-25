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بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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تعددت مطالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتخفيف المناهج قبل الامتحانات الخاصة بهم في شهر مايو المقبل، ودشن أولياء الأمور هاشتاج بعنوان "طلاب الشهادة الإعدادية مظلومين"، وقالوا خلال الهاشتاج إنهم يناشدون وزارة التربية والتعليم بالنظر إليهم مثلما فعلوا مع صفوف النقل والعمل على تخفيف المناهج لهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وسيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين والله الموفق والمستعان.

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