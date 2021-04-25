وفاة المغنية الإيطالية ميلفا صاحبة أغنية "بيلا تشاو" بعد 11 عامًا من الاعتزال

رحلت عن عالمنا أمس المطربة الإيطالية ميلفا، مغنية الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو" ، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا.



ونعاها وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، حيث قال أن "ميلفا" كانت واحدة من أقوى المترجمين للأغاني الإيطالية.



واشتهرت المطربة الراحلة بأغنيتها الثورية "يلا تشاو"، والتي تعني وداعًا أيتها الجميلة، وهي إحدى أشهر الأغاني الإيطالية في العالم، وتداولت مؤخرًا بسبب المسلسل الإسباني “La Casa De Papel”.



وولدت ميلفا عام 1939، في بلدة جورو الإيطالية الصغيرة، ودخلت مسابقة غنائية وحصلت على تدريب في الغناء والتمثيل، وسجلت عشرات من الألبومات.



واشتهرت ميلفا بشعرها الأحمر وأطلق عليها لقب "لا روس"، واعتزلت الغناء عام 2010 بعد مرورها بمشاكل صحية منعتها من الغناء.