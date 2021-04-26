القمر الوردي.. ظاهرة منتظرة في ليل 26 أبريل

سيكون العالم خلال الساعات المقبلة على موعد مع ظاهرة فلكية هامة وهي ظهور القمر الوردي، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ظاهرة القمر الوردي التي يشهدها سماء العالم الساعات المقبلة:





- سيظهر في ليل الـ 26 من أبريل الحالي، ويتوقع أن يُشاهد هذا القمر بعد غروب الشمس، لكن ذروة رؤيته ستكون بحلول الساعة 11.33 ليلا.





- حصل هذا القمر على اسمه لأنه يظهر عادة بالتزامن مع أولى بشائر الربيع، حيث تبدأ أزهار "فلوكس سوبولاتا" أو التي تعرف أيضا باسم "الطحلب الوردي" بالظهور في البرية.





- لرؤية هذا القمر بالعين المجردة عليك أن تبقي عينيك في الاتجاه المعاكس للشمس وقف الغروب، لترى طلوع القمر في طلة بهية.





- إذا لم تتمكن من متابعة ظهور هذا القمر نهاية أبريل، يمكنك انتظار ظهوره المرة الثانية في الـ 26 من مايو.





- سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر العادي - مع لون برتقالي ذهبي ، ويرجع الحجم المتزايد إلى حقيقة أنه مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين.





- عندما يتزامن القمر الجديد أو الكامل مع "نقطة الحضيض"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري ، يظهر لنا القمر الزهري العملاق.



