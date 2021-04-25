البابا تواضروس: "بشائر الخير" حررت المواطنين من الفقر (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يقيم أول قداس اليوم من كنيسة بشائر الخير، منوهًا بأنه سبق له زيارة هذه المنطقة وحضر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح هذا المشروع الرائع، منوهًا بأن هذه المنطقة قبل تطويرها كانت منطقة عشوائية كلمة راقية بالنسبة لها، والآن تشبه عواصم الدول الغربية في عظمة مبانيها.





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن بشائر الخير تُعد طفرة حقيقية في التنمية الشاملة، منوهًا بأن المسجد ببشائر الخير يوجد على بُعد خطوات من الكنيسة وبينهم مجموعة من المدارس وكان هذا التصميم رمزية هامة بحكمة شديدة لتنشئة الطلاب على مفهوم الوحدة الوطنية.



