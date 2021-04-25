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رئيس الوزراء العراقي يقيل وزير الصحة ويحيله للتحقيق بعد حريق مستشفى بغداد

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:23 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إقالة وزير الصحة وإحالته للتحقيق، بعد حريق مستشفى في العاصمة بغداد.

 

وقد أعلنت السلطات العرقية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

 وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

 

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.

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