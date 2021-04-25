يوسف الشريف يوتيوبر بمسلسل "كوفيد 25" وانطلاق عرضه على روتانا خليجية في هذا الموعد



بعد صمت تام وطويل تحدث الفنان يوسف الشريف عن مسلسله ( كوفيد ٢٥ ) الذى من المقرر أن تعرضه روتانا خليجيه اعتبارًا من يوم الأربعاء ٢٨ ابريل الموافق ١٦ رمضان الجارى ، وقال أن ياسين كان دكتور زمان وحاليآ يوتيوبر ، و أحداث العمل تحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات ،



وحرص يوسف الشريف على توجيه الشكر لمخرج العمل أحمد نادر جلال والمؤلفه انجى علاء زوجته ووصفها بالموهوبه ، من ناحيتها قالت انجى ، ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بيها وصعب عليا فراقها.. يارب تعبي وشغلي ال٩ شهور اللي فاتوا دول في التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن وتستمتعوا بالمسلسل يارب يبقى خير ميعادنا ١٦ رمضان كوفيد٢٥ .



مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي .