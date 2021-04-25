65.8 مليار ريال الصادرات السلعية السعودية في فبراير





ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3 في المائة، لتبلغ 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، رغم انخفاض الصادرات البترولية.





ووفقا لبيانات رسمية، تراجعت الصادرات النفطية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 0.7 مليار ريال، بنسبة 1.4 في المائة.





بينما انخفضت الواردات السلعية 6.2 في المائة، لتبلغ 40.4 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.