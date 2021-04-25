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"العروبة للسمسرة" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:22 م
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحخد أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب، وربح رأس المال السوقي نحو ملياري جنيهاً ليصل الي 656.4 مليار جنيه.


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وتصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.95 % ليغلق على 1.12 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 8.95 % ليغلق على 4.26 جنيه، تلاه سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.67 % ليغلق عند مستوى 1.25 جنيه .

وجاء سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.60% ليغلق عند مستوى 0.51 جنيه، ثم سهم الغربية الإسلامية للتمنية العمرانية بارتفاع 8.59% ليغلق عند مستوى 14.92 جنيه.


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