محافـظ المنوفية: توريد 20 ألفا و671 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن



كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول قمح هذا العام 20 ألف 671 طن وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم اليوم الأحد توريد 5 آلاف و75 طن، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.