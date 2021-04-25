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عاجل.. السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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أعلن المتحدث باسم رئيس الجمهورية، السفير بسام راضي، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

عاجل.. السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)
عاجل.. السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)

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لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر السيسي

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