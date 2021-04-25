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البابا تواضروس يوجه مناشدة للمصلين خلال قداس عيد القيامة (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية أكدت على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا خلال احتفالات عيد القيامة.

وأضاف "البابا تواضروس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم السماح بفتح الكنائس بالأماكن التي يمكن أن يحضر بها المصلين بنسبة 25% مع الاخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي ويكون بها تهوية جيدة.

وناشد، أي شخص يشعر بأي عرض ألا يتواجد بين المصلين، مشددًا على أن الصحة النعمة الأولى في حياة الإنسان وهي مقدمة على أي طقوس.

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